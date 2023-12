Maignan spaventa il Milan | la richiesta per il rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le ultime notizie sul possibiledi contratto Mike, portiere del, per il futuro. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, sarebbe iniziata ufficialmente le trattativa per ildi contratto Mikecon il. La primadell’entourage del francese è di ben 8 milioni di euro a stagione. La cifra hato il club rossonero che al tempo stesso non vuole perdere il calciatore. Intanto si sono già manifestati gli interessi dei big club europei come Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco.