Magic Christmas | MagicLand e Il Regno di Babbo Natale per un Natale magico e indimenticabile

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nei primi tre week end la kermesse ospitata daLand,, ha già totalizzato 60.000 visitatori.Land, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, e Ildi, la celebre destinazione natalizia di Vetralla, hanno ideato e realizzato la kermesse, esperienza unica che ha trasformato il parco in una vera e propria città delgrazie a un ricco programma di attività, allestimenti spettacolari e favolose attrazioni per grandi e piccini. Solo nei primi tre weekend di apertura,ha già totalizzato oltre 60.000 visitatori, un risultato straordinario che conferma il grande ...

Altre News in Rete:

L'enorme villaggio di Natale in Citylife da 20mila metri quadri, al coperto

Avete mai visto un enorme villaggio di Natale al coperto Nelle scorse ore abbiamo visitato in anteprima Aal Mico Allianz in Citylife. Ventimila metri quadrati di parco con installazioni, decorazioni e 'abitanti' tutti a tema natalizio . Due i percorsi per visitare il villaggio: a piedi ...

A Christmas Magic, il parco natalizio di Milano apre il 7 dicembre Sky Tg24

A Christmas Magic, a Milano il parco di Natale coperto più grande d'Italia: dove, attrazioni, orari e biglietti IL GIORNO

Le Winx volano a Civitanova per un magico natale

Venerdì 8 dicembre in piazza XX Settembre Il Natale di Civitanova Marche si accenderà di magia grazie all’arrivo di Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa, Tecna e Sky. L’appuntamento è per l’8 dicembre 20 ...

A Christmas Magic, a Milano il parco di Natale coperto più grande d’Italia: dove, attrazioni, orari e biglietti

Un luogo incantato, dove sarà possibile divertirsi e sognare. Un’esperienza multisensoriale tra luci, installazioni e saporti, accompagnati da una colonna sonora molto speciale ...