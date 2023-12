Maestri del Lavoro d’Italia | assegnate le stelle al merito 2023

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Caserta. Si è svolta nella mattinata di ieri nell’Aula Magna del complesso universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio, la cerimonia di consegna dellealdelche quest’anno si è tenuta invece del primo Maggio in dicembre in concomitanza di una stessa cerimonia che si è svolta al Quirinale alla presenza del capo dello stato. Nella sala erano le massime autorità civili e militari, a fare gli onori di Casa il prefetto di Napoli. Per ilil riconoscimento, alla provincia di Caserta “del”. è stato molto esiguo a differenza della provincia di Avellino che ha fatto la parte del leone, peggio è andata la provincia di Benevento con un solo lavoratore. Se la città di Caserta è rimasta a bocca asciutta meglio ha fatto la provincia infatti le ...