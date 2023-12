Madre single lascia il lavoro | “Lo stipendio andava alla babysitter | ora cresco mia figlia grazie a OnlyFans”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)il: “Loilpart time e decide di guadagnare i soldi attraverso, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento: è la storia di unadi 32 anni, che ben racconta le difficoltà di molti genitori nel riuscire a conciliare ile la famiglia. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Stampa. La storia vede protagonista una mammatrentenne che a settembre si è presentataCgil per sbrigare le pratiche necessarie alle dimissioni da un contratto indeterminato che ...

"Non so se mai avrò una pensione. Per ora va bene così. Poi si vedrà" Se da un lato la storia di Giulia potrebbe far sorridere per l’inusuale ripiego lavorativo, dall’altra è anche lo specchio di una ...