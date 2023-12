Ma pure i posti? Prima della Scala | Porro scatenato | chi attacca | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un pomeriggio di polemiche sterili per laalla. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un primo momento aveva annunciato, secondo alcune indiscrezioni, di non voler prendere posto sul palco reale, ma in platea per stare vicino alla senatrice a vita, Liliana Segre. Dopo qualche ora è arrivata la presa di posizione chiara del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha dato una vera e propria lezione di stile a Sala con queste parole: "Dove ci sediamo allanon mi pare un grande problema, qualcuno scrive che va in platea, a me avrebbe fatto piacere avere la Segre sul palco d'onore, perché mi pare che un senatore a vita come la presidente di una commissione speciale sarebbe meglio vederla sul palco d'onore". E ancora: "Io in ogni caso se Segre rimane in platea, andrò in platea vicino alla senatrice a vita, per essere ...