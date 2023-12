(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tanto si è fatta complicata la trattativa sulla riforma del Patto di stabilità chevon der Leyen ha allertato il suo staff e ha anche chiesto ai suoi uffici di verificare in maniera certosina le traduzioni di tutti i documenti

Eventi e scadenze del 6 dicembre 2023

...00 - SRM eSanpaolo - Med & Italian Energy report 2023 - Conferenza stampa online per la ...00 - Attività di Governo - Incontro- Metsola - Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, ...

Ma l'intesa Meloni-Ue per il dopo-Ursula non è in discussione ilGiornale.it

Sì del Cdm all’intesa con Tirana per portare i migranti in Albania Avvenire

Comitato SAVA lettera aperta al presidente del consiglio Giorgia Meloni

Gent.ma Presidente,Ci rivolgiamo a Lei con lo spirito di servizio con il quale, sin dal primo giorno, questo Comitato si è proposto alla cittadinanza aretina e ...

Salario minimo: Meloni, 'sindacati siano più coerenti, accettano contratti da 5 euro'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La bagarre alla Camera sul salario minimo Un po' sorrido: M5S, Pd ci dicono che il salario minimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'h ...