L’ultima battaglia alla Camera sul salario minimo Meloni attacca Pd e M5s | “Perché in 10 anni al governo non l’hanno mai fatto?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ricomincia lasul. La maggioranza di centrodestra si prepara ad approvare il provvedimento che delega ilad affrontare il tema degli stipendi bassi “entro sei mesi”. In Aula sono in programma gli ultimi interventi e poi le dichiarazioni di voto dopo che ieri hanno già preso la parola i leader del centrosinistra, tra i quali la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte. La questione è di merito e di metodo. Sul merito il centrodestra continua a dirsi contrario alfissato per legge a fronte delle opposizioni che – unite con l’eccezione di Italia Viva – hanno presentato una proposta condivisa. Ma nel metodo la maggioranza ha in pratica “scippato” l’iter: anziché bocciare ...