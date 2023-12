(Di mercoledì 6 dicembre 2023) ROMA - Missione rilancio completata,ha sfruttato al meglio l'occasione in Coppa Italia contro il Genoa. Grande assist per il gol partita di Guendouzi e poi tanta corsa e qualità. Uno ...

Altre News in Rete:

Luca Pellegrini commosso, i social della Lazio si emozionano per le sue parole

ROMA - Missione rilancio completata,ha sfruttato al meglio l'occasione in Coppa Italia contro il Genoa. Grande assist per il gol partita di Guendouzi e poi tanta corsa e qualità. Uno dei migliori in campo in modo ...

Lazio - Genoa, Pellegrini si emoziona a Mediaset: "Ci tengo a farmi trovare pronto, non è facile..." La Lazio Siamo Noi

Lazio, Pellegrini: "Stimolante il possibile quarto di finale contro la Roma" Voce Giallo Rossa

Buon compleanno a… Federico Balzaretti

47 anni per Federico Balzaretti, una carriera sulla corsia mancina e ora dietro alla scrivania all’Udinese in cui porta la sua intelligenza Oggi ...

La prima squadra ai quarti di Coppa Italia é la Lazio

Pur senza brillare oltremodo, la Lazio batte il Genoa nel primo degli ottavi di finale di Coppa Italia ed accede ai quarti, in attesa di capire che avversaria troverà nell’ultima settimana di gennaio: ...