L’oblio oncologico è legge | tutela le persone guarite Meloni | “Una norma di civiltà”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'aula del Senato italiano ha fatto segnare una storica unanimità, con 139 voti favorevoli, nell'approvazione definitiva del disegno disull'oblio. Questo provvedimento, già passato all'unanimità dalla Camera in prima lettura, rappresenta un importante passo avanti nelladei diritti delleda patologie oncologiche. Il testo, in pratica, contiene disposizioni in materia di diritto all'oblio per leche sono state affette da patologie oncologiche, per prevenire le discriminazioni erne i diritti.Al termine del voto dell'assemblea c'è stato un lungo applauso dei senatori, che si sono tutti alzati in piedi. La, in altri termini, prevede nei casi di procedure per l'adozione, richiesta di mutui e ...