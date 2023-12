Lo stupro dura “appena 11 minuti” | i giudici riducono la pena per l’aggressore

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Quant’èto lo? Una domanda agghiacciante, dalla cui risposta, però, potrebbe dipendere l’entità della condanna per. Almeno in Svizzera. È pur vero che anche in Italia abbiamo avuto decisioni simili da parte dei, si pensi alla ‘palpata’ del bidello alla studentessata meno di 10 secondi,ta che ha ‘giustificato’ la sua assoluzione. Ma certo l’entità del reato, per quanto sia da considerarsi comunque una molestia, è ben diversa quando si parla di stupri. Lata di una violenza sessuale giustifica lo sconto di? Per isvizzeri siEd è sconcertante pensare che una violenza sessuale, di qualsiasi genere, venga condannata in base a quanto tempo ha impiegatoa ...