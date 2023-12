“Lo stanno per annunciare” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | lo scoop | “Perché si sono lasciati”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), nuovosulla coppia nata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Secondo i più attenti fan della coppia a breve potrebbe esserci l’annuncio ufficiale dell’addio. Intanto l’investigatore social Alessandro Rosica ha sganciato una bomba senza precedenti sulla coppia. Sul profilo Instagram di Rosica escono fuori particolari che nessuno immaginava. Tanto che centinaiastati i commenti allo. >“Con lei qui è successo da subito”. Ma nessuno se ne è accorto: Mirko, c’è la svolta decisiva con Perla al Grande Fratello Scrive un’utente: “A me non hanno mai fatto impazzire più di tanto però mi dispiace lo stesso. Una cosa la devo dire. Loro non hanno mai fatto il circo e mai offese pubbliche.sempre ...