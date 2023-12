Lo stallo politico negli Usa e le richieste del Gop | cosa c' è dietro al discorso saltato di Zelensky

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le profonde divisioni tra democratici e repubblicani paralizzano il Congresso degli Stati Uniti, mettendo a rischio l'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina. Ira di Joe Biden: "Non aiutare Kiev è folle"

Altre News in Rete:

Ecco perché Biden rischia una guerra mondiale su tre fronti - Federico Punzi

Loin Ucraina Ma fermandoci ai due conflitti già in corso, dobbiamo registrare il fallimento ....com ha riportato la 'frustrazione' di alcuni funzionari del governo Usa per la ' ...

LIBANO. A Beirut regna lo stallo politico | AGC COMMUNICATION NEWS AGC COMMUNICATION

Sánchez e Feijóo si incontrano per un "dialogo tra sordi" mentre continua lo stallo politico EURACTIV Italia

Si gioca il futuro politico Ue

«In gioco c'è il futuro politico di molti. In gioco c'è soprattutto il futuro dell'Unione europea che sembra non capire che restare nell'attuale situazione di stallo senza darsi una prospettiva ...

La sherpa Nikki scalerà il picco Trump

( Matteo Castellucci) Sono passati 250 giorni da quando Evan Gershkovich, reporter del Wall Street Journal, è stato arrestato in Russia. Accusato, pretestuosamente, d’essere una spia, si trova in ...