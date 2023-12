Livorno | sconfitta a tavolino contro il Follonica | i toscani rimborsano i tifosi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Come era già noto da tempo, nonostante la vittoria in casa delGavorrano la gara degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie D, il, a causa dello schieramento in campo nell’undici titolare dello squalificato Gianmarco Bassini, ha perso per 3-0 asalutando la competizione. Il difensore livornese doveva scontare una gara di squalifica per accumulo di ammonizioni ma così non è stato. A seguito della, la società toscana ha deciso di rimborsare i biglietti della partita aiaccorsi ad assistere al match in maremma. Questa la nota del club: “L’Unione Sportiva1915 comunica che, rivolgendosi al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi da giovedì 7 a martedì 19 dicembre, sarà possibile ottenere il rimborso del ...