LIVE Virtus Bologna-Barcellona | Eurolega basket in DIRETTA | tra 10? palla a due! Serve l’impresa delle “Vu” nere Niente Pajola

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Il, come detto, ha un rooster clamoroso, quasi da squadra NBA. Questi solo alcuni dei nomi di cui coach Grimau dispone: Tomas Satoranski, Alex Abrines, Jabari Parker, Nicolas Laprovittola, Willi Hernangomez, Rokas Jakubaitis, Jan Vesely. 20.16 Di pochi minuti fa la notizia che Alessandronon sarà della partita. L’anconetano è unapedine più importanti dello scacchiere difensivo di Luca Banchi. 20.14 Super inizio di competizione per i ragazzi di coach Luca Banchi. Si trovano in terza posizione, a parimerito con il Monaco. 20.10 Ci siamo! Tra circa 20? si partirà al PalaDozza con uno degli abbinamenti più interessanti, probabilmente il più accattivante, di questo turno di! Amici di OA Sport appassionati di ...