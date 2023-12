LIVE Virtus Bologna-Barcellona 70-67 | Eurolega basket in DIRETTA | “Vu” nere davanti a 3? dalla fine | sarebbe un’impresa clamorosa!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltro timeout. Gli arbitri non hanno abbastanza elementi per prendere una decisione, resta la chiamata. PALLASembra difficile capire di chi sia il possesso qui. Mancano 3:40 alla. Challenge per il coach del, secondo del match. Rimessa70-67 Satoranski risponde. 70-65 Mickey trasforma una palla sporca in due punti! 68-65 Vesely. Metà esatta di 4° periodo. Passi di Shengelia, palla persa. SUPER DIFESAE RECUPERO!! 68-63 LUNDBERG DA TREEEE Sbaglia Hackett ma pallaancora. Scivola Satoranski, recupera palla. Peccato! Intercetto di Shengelia che non controlla. Rimessa. 34? Sbaglia Mascolo, ...