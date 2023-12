LIVE Virtus Bologna-Barcellona 54-61 | Eurolega basket in DIRETTA | catalani spietati! Respinto il tentativo di aggancio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProtesta Banchi che chiede il challenge. 54-61 A 38? dalla fine, viene fischiato il 3° fallo a un furioso Hackett, che ha appena preso un tecnico. 54-61 Hackett appoggia al tabellone!! PALLA PERSA, Jakubaitis incespica. 52-61 Uno su due per il georgiano. Sbaglia da vicino Hernangomez e poi commette fallo, mandando in lunetta Shengelia. 51-61 Che roba Brizuela, sembra Steph Curry con la palla in mano. Stasera gli sta anche entrando ogni tipo di tiro. Tecnico per Hackett, non l’idea del secolo. Brizuela amministra per il +8. 51-58 Lundberg si iscrive alla partita con una triplona!! Va vicino al recupero Brizuela, ma la palla è della. 48-58 Numero pazzesco, da circo, da euilibrista di Brizuela. 48-56 Uno su due per Dunston. 28? Mandato in lunetta duramente ...