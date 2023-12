LIVE Virtus Bologna-Barcellona 41-47 | Eurolega basket in DIRETTA | è una bolgia l’Unipol Arena | emiliani in partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADue errori da tre per il. 41-47 Uno su due per Shengelia. Reazione di orgoglio dellaa inizio 3° quarto! Che intensità. Stanno strappando ogni pallone dalle mani dei giocatori del. Recupera palla e corre la!!! Shengelia in lunetta! 40-47 Il “tiretto” di Shengelia!! 23? Recupera palla Hackett rifugiandosi in una palla a due. Sbaglia Hacket un flouter. 38-47 Uno su due per Laprovittola. Fallo dell’ex campione Nba con gli Spurs. Rarissimo errore in lunetta di Marco. 5/6 oggi per lui. 38-46 CANESTRO DA TRE E FALLO MARCOOO BELINELLI! 35-46 Uno su due per il giocatore del. Fallo di Cordinier, Da Silva in lunetta. Banale errore di Belinelli. Ricezione profonda per Vesely, fallo di ...