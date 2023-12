LIVE Virtus Bologna-Barcellona 31-41 | Eurolega basket in DIRETTA | scappano via i catalani con Hernangomez

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout! 31-41 Hackett trova Cordinier! -10! 19? Fallo subito da Hackett, che vorrebbe l’antisportivo. STOPPATA clamorosa su tiro di Cordinier su Kalinic. TUFFO generoso di Cordinier, palla che finisce nell’angolo per Laprovittola che fortunatamente sbaglia. 18? Deviazione di Dobric. 14? per il. Orrenda palla persa dida rimessa offensiva. Ancora “solitario” Shengelia, ma al ferro non si tira con Vesely,e i lunghi del. 29-41 Bel lavoro sulla linea di fondo di Dobric. 27-41 Laprovittola da tre, un killer! Sbaglia da vicino Shengelia. 27-38 SUPER alley-up di Hackett per Cordinier che VOLA e schiaccia! Palla persa di Jakubaitis a 4:00! Sfondamento di Shengelia. 25-38 Ancora ...