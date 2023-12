LIVE Virtus Bologna-Barcellona 18-24 | Eurolega basket in DIRETTA | “Vu” nere a -6 dopo il primo quarto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE18-24 Lundberg allo scadere del 1°porta a -6 la. 5?4 per l’attacco. Pallaun paio di tuffi di giocatori del. 16-24 Uno su due di Parker Parker subisce il fallo e andrà in lunetta. Palla persa di Belinelli. 16-23 Abrines ancora da 3. Fallo di Smith, 4° per la. Challenge che va in porto. Pallacon 1:28 sul cronometro del 1°. La palla sembra degli spagnoli. Challenge per Grimau, che vuole la rimessa. 9? Rimessacon 4?5. 16-20 Abrines da tre. 16-17 Due su due, cinque su cinque per Marco. Fallo su Belinelli, altri due ...