LIVE Sci alpino | Prova discesa St Moritz 2023 in DIRETTA | Stuhec al comando | Delago quinta e Goggia sesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43: CHRISTINA AGER IN VETTA! L’austriaca sorprende tutti e si porta alcon 48 centesimi di vantaggio su. 11.42: Sedicesima Nadiacon un distacco di oltre un secondo (+1.08). 11.40: Si inserisce al quinto posto l’austriaca Ariane Raedler con 45 centesimi di ritardo. Ora Nadia. 11.37: Ottavo posto per la svizzera Delia Durrer (+0.72). 11.36: L’australiana Alice Robinson, che proverà ad essere protagonista in superG, chiude ad 1.80 da. 11.34: Bravissima Nicol! Quinto posto per la gardenese a 60 centesimi dalla vetta. 11.33: Altra azzurra in pista. Tocca a Marta bassino, che è dodicesima a poco più di un secondo dalla testa della classifica (+1.02). 11.32: La svizzera ...