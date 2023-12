LIVE Scandicci-Vasas Budapest | Champions League volley femminile in DIRETTA | le toscane continuano la rincorsa al primo posto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:16 Discorso completamente diverso per ilche, invece, è ultimo in classifica con 3 sconfitte ed un solo punto. 18:13infatti, grazie al fantastico successo di settimana scorsa contro l’Eczacibasi, è al comando della Pool B con 3 vittorie e 9 punti. 18:10 Comincia il girone di ritorno della fase a gironi equesta sera avrà l’occasione di rafforzare la leadership del girone. 18:07 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la quarta giornata della fase a gironi delladi2023. Amici ...