LIVE Scandicci-Vasas Budapest | Champions League volley femminile in DIRETTA | impegno alla portata per le toscane

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/edi, match valido per la quarta giornata della fase a gironi delladi. La rincorsa al primo posto nel girone dicontinua, lequesta sera, di fronte al proprio pubblico, andranno a caccia sulla cartasta salendo di colpi in questa fase della stagione e sta mettendo in mostra tutto il proprio potenziale, la formazione toscana si trova al quarto posto in Campionato, ad un solo punto ...