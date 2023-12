LIVE Scandicci-Vasas Budapest 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 25-14 | primo set dominato dalle toscane!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Ancoraaaaa! Ace di Ruddins! 3-5 Aceeee di Ruddins! 2-5 Antropova sblocca la situazione per. 1-5 Carol attaccamente in rete. 1-4 Si insacca l’attacco di Sillah, Barmolini chiama time-out. 1-3 Scappa l’attacco di Ruddins. 1-2 Sillah approfitta di una slash. 1-1 Invasione a rete di Carol. 1-0 Si riparte con un pallonetto di seconda intenzione di Ognjenovic. 19:00 Tutto facile nelset per, Ogjenovic è stata molto brava a variare il gioco e a mettere in moto tutte le sue attaccanti. Antropova top-scorer con 6 punti, segue Bannister per ilcon 5. 25-14 Antropova chiude ilset con una bordata pazzesca. 24-14 Diagonale stretta di ...