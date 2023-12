LIVE Scandicci-Vasas Budapest 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | inizia il match!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-4 Muroneeee di Nwakalor su Papp! 8-4 Pallonetto di seconda di Ognjenovic, giocata meravigliosa. 7-4 Diagonale profonda da posto quattro di Ruddins. 6-4 Antropova a segno da seconda linea. 5-4 Primo tempo dietro di Abdulazimova. 5-3 Contrattacco vincente di Thing, break per Scanddi. 4-3 Aceeee di Antropova! 3-3 Sette in rigiocata di Nwakalor. 2-3 Parallela piazzata di Sillah. 2-2 Non passa la fast di Abdulazimova. 1-2 Sillah gioca sulle mani del muro di Antropova. 1-1 Primo tempo vincente di Carol. 0-1 Si parte di un mani-out di Bannister. 18:30risponde con: Thing, Ognjenovic, Ruddins Nwakalor, Carol, Antropova e Armini. 18:28 Questo il sestetto del: Gulubay, Bannister, Papp, Fricova, Abdulazimova, Sillah e Juhar. 18:25 Si è conclusa ...