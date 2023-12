LIVE – Olbia-Rimini 0-0 | recupero Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ladi, match valido per ildella quattordicesima giornata di. Nel girone B si scontrano i sardi, quindicesimi a quota 16 punti e a caccia di una vittoria per allontanarsi dai bassifondi, e i romagnoli che invece sono undicesimi, 19 punti, e cercano di entrare in zona playoff Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di mercoledì 6 dicembre. COME SEGUIRLA Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? – Si parte. SportFace.

Altre News in Rete:

Dove vedere Olbia - Rimini live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

Dove vedere- Riministreaming, cronaca diretta, canale tv gratis PARTITA :- Rimini DATA INCONTRO : 6 dicembre 2023 ORARIO CALCIO D'INIZIO : ore 18 COMPETIZIONE : Serie C CANALE ...

LIVE | Serie C, Olbia-Rimini 0-0: si parte al Bruno Nespoli Centotrentuno.com

Olbia - Rimini in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C Stadionews.it

Olbia-Rimini, Ragatzu titolare nei bianchi: le formazioni ufficiali

Olbia e Rimini scendono in campo per il recupero del 14esimo turno del campionato di Serie C girone B. Al “Bruno Nespoli” punti pesanti in palio, soprattutto per i padroni di ...

Olbia – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olbia - Rimini di Mercoledì 6 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie ...