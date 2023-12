LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | bronzo per Lorenzo Mora nei 50 dorso! Caccia al podio per Benedetta Pilato | Quadarella e la 4×50 mista

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIù 17.14: E’ ARGENTO PER! Arriva la rimonta di una grande Jefimova che nel finale finale ne aveva di più, terzo posto per l’olandese Schouten 17.13: Ai 50, Jefinova, Hansson 17.10: E’ già il momento della terza finale di giornata, i 100 rana donne con Martina Carraro e. Queste le protagoniste: 1 CARRARO Martina ITA 21 JUN 1993 1:05.28 2 PODMANIKOVA Andrea SVK 23 FEB 1998 1:04.85 3 HANSSON Sophie SWE 2 AUG 1998 1:04.07 4 SCHOUTEN Tes NED 31 DEC 2000 1:04.02 5 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 1:04.03 6ITA 18 JAN 2005 1:04.45 7 RYBAK-ANDERSEN Clara DEN 18 DEC 2003 1:05.27 8 ...