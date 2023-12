(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e streaming della prima giornata deglidi Otopeni – Il programma deglidi Otopeni – La presentazione della seconda giornata – I convocati dell’Italia per glidi Otopeni – Le possibilità didegli azzurri a Otopeni– Le iscrizioni degli italiani gara per gara – L’Europeo di– La presentazione del Ct Cesare Butini – Glidi Thomas Ceccon – La cronaca della prima giornata Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata di gare deglidiin vasca corta a Otopeni in Romania. Giornata ...

Altre News in Rete:

Il direttore di Sky Sport Ferri: "vi racconto il nostro Natale tra grandi live e serie emozionanti"

Più di 300 ore di eventie 6 appuntamenti con produzioni originali, in tv e in streaming su ... "Con appuntamenti importanti, come il mondiale d'atletica e quello di. Pure il volley ci ha ...

LIVE Nuoto, Europei 2023 in DIRETTA: Benedetta Pilato e Quadarella si giocano una medaglia OA Sport

Risultati Italia agli Europei 2023 in vasca corta Otopeni · Aggiornamenti Live | Nuoto oggi Olympics

LIVE Nuoto, Europei 2023 in DIRETTA: Benedetta Pilato e Quadarella si giocano una medaglia

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta a Otopeni in Romania: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ...

Nuoto, Benedetta Pilato schietta: "Ambiente bruttissimo, fatico a trovare l’adrenalina. Ma mercoledì…”

NUOTO - Una gara in scioltezza per l’azzurra, che ha buttato giù otto decimi rispetto alla prova del mattino in 1’04”45, alle spalle dell’olandese Tes Schouten ...