LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | bene Martinenghi e Panziera | Ceccon trascina la 4×50 mista che promette bene! Attesa per Pilato e Quadarella

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI9.42: Al via la prima di due batterie dei 1500 stile libero. Nella seconda c’è Luca De Tullio 9.41: Queste le nazionali finaliste della: Italia, Gbr, Olanda, Portogallo, Romania, Ucraina, Norvegia e Turchia 9.40: L’Italia con 1’34?07 vince nettamente la seconda batteria dellae va in finale con il miglior tempo. Benissimonella farfalla,Izzo nello stile libero 9.39: Gbr, Turchia, Austria a metà gara 9.35: L’Olanda vince la prima batteria dellamaschile con 1’34?89 davanti alla Romania con 1’35?10 e alla Norvegia in 1’35?12. Ora l’Italia con Mora, Poggio, ...