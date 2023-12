LIVE Milano-Mulhouse 25-18 | 18-25 | 25-16 | 21-12 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le milanesi provano ad allungare nel quarto set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-12 Ace di Bajema! 21-12 Sbaglia dai 9 metri anche Van Avermaet. 20-12 Errore al servizio di. 20-11 Attacco fasciato di Bajema, che sorprende le francesi. 19-11 Pipe vincente di Siftar, con la palla che viene sporcata dal muro milanese ma ricade in campo. 19-10 Diagonale vincente di Daalderop. 18-10 Errore al servizio di Egonu, che non è riuscita ad essere incisiva con questo fondamentale in tutta la partita. 18-9 Parallela vincente di Egonu, che passa alta sulle mani di Siftar. 17-9 Muro vincente di Sager Weider. 17-8 Diagonale cortissima di Egonu, con la palla che è irraggiungibile per tutte le avversarie. 16-8 Bruttissima battuta di Mija Siftar, con la palla che termina lunghissima. 15-8 C’è il tocco al muro di, con la palla che sfiora le unghie di ...