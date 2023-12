LIVE Inter-Atalanta Primavera 3-1 | Sarr non sbaglia dal dischetto

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri di Cristian Chivu non vincono da quattro partite consecutive, tra queste anche il pari proprio con la squadra avversaria quest’oggi. Il fischio d’inizio è alle ore 13, si gioca al Konami Youth Development Centre. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-1 60? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI SAAAAAAAAAAAAAAAARR. 60? Akinsanmiro ruba palla a centrocampo, manda in profondità ed arriva il rigore grazie allo scatto di. Ammonito Pardel. 59? Cambio per l’: Bonanomi dentro per Simonetto. 58? Primi ...