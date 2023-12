L' Italia esce ufficialmente dalla Via della Seta cinese

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Cosa prevedeva il memorandum trae Cina per lo sviluppo di una nuova "Via" Ultimo Aggiornamento L'età dei dipendenti statali Ultimo Aggiornamento Bollette, fine del mercato tutelato ...

Cosa prevedeva il memorandum trae Cina per lo sviluppo di una nuova "Via della seta"

L'Italia ha ufficialmente comunicato la sua uscita dalla Via della Seta con una nota inviata a Pechino. La decisione è stata presa dopo missioni e incontri diplomatici per coltivare il partenariato tr ...

Non c’è stata alcuna comunicazione pubblica, ma dopo quattro anni dal memorandum d’intesa tra Roma e Pechino l’Italia ha annunciato che non ha intenzione di rinnovarlo, a marzo 2024, e quindi esce dal ...