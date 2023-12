L' Italia esce dalla Via della Seta Palazzo Chigi | No comment

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’è uscita ufficialmenteViacon una nota consegnata a Pechino nei giorni scorsi. La notizia, anticipata dal CorriereSera, viene confermata all’ANSA da fonti informate. La mossa è stata preceduta da una missione in Cina del segretario generaleFarnesina Riccardo Guariglia in estate e a seguirevisita del ministro degli Esteri Antonio Tajani: incontri...

