L' invasione cinese ricomincia dall' Europa | così Pechino ha costruito il monopolio green

Leggi su corriere

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È in atto una nuovain, questa volta trainatae tecnologie della «sostenibilità». Da tempo Bruxelles si è arresa all’del made in China nei pannelli solari: non vede un’alternativa, dal momento che la Repubblica Popolare ormai controlla il 90% della capacità produttiva mondiale in questo settore