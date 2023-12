L’inceneritore di Roma è una presa in giro | per il bando di gara si tratta di ‘industria insalubre’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)di? È una “industria insalubre”. Lo dice ildi. Sabato alla manifestazione al Campidoglio per dire no aldic’ero anche io. E ho incontrato Carla Canale, un’avvocata che mi ha aiutato a capire meglio lada ben 7,5 miliardi di euro del Comune. Una lettura anche superficiale suggerisce che lo scopo di questoè tutelare le imprese che vinceranno la, non quello di fornire un servizio e affrontare il problema dei rifiuti o proteggere un bene prezioso come la salute di cittadini e cittadine. Abbiamo già parlato degli impianti accessori, ovvero quello per la cattura dell’anidride carbonica (CO2) che in realtà avrà una capacità massima di sole 400 tonnellate in tutto un ...