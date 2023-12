Altre News in Rete:

L'immobiliarista Danilo Coppola arrestato a Dubai

Leggi Anche Bancarotta fraudolenta, la Cassazione conferma la condanna a 7 anni per l'Coppola L'Ufficio esecuzione della procura di Milano, coordinato dall'aggiunto Eugenio Fusco e col pm Adriana Blasco, nel settembre 2022 aveva emesso un mandato d'arresto ...

Immobiliarista Danilo Coppola arrestato a Dubai Agenzia ANSA

L'immobiliarista Danilo Coppola arrestato a Dubai TGCOM

Immobiliarista Danilo Coppola arrestato a Dubai

L'immobiliarista Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. Secondo quanto si apprende il provvedimento è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per ...

Arrestato a Dubai l’immobiliarista Danilo Coppola, l’ex “furbetto del quartierino” indagato a Milano

Già condannato nel 2022 per bancarotta fraudolenta, era sotto indagine della procura milanese. Non era stato arrestato in quanto rifugiato negli Emirati Arabi Uniti ...