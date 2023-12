L’ideologia woke costa caro | quanto ha perso Disney coi temi Lgbt

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un’altra mela indigesta in casa di Biancaneve. Il nuovo film “Wish”, uscito nelle sale americane il 22 novembre e atteso in Italia il prossimo 21 dicembre, sembra essere l’ennesimo flop.to circa 200 milioni di dollari, per ora ne ha incassati 81 in Nord America e nei paesi in cui la pellicola è disponibile nei cinema. Per valutare il successo di un film bisogna attenersi alla “regola del pollice”, ovvero, è necessario incassare il 250% del budget di produzione per rientrare nelle spese e decretare un successo accettabile. Nel caso di “Wish”, storia di una ragazza in un regno fantastico dove un re cattivo ha il potere di controllare i desideri dei sudditi, l’obiettivo d’incasso di 500 milioni è già un miraggio. Il motivo è risaputo: la disaffezione del pubblico nei confronti di un marchio sempre più allineato alla dottrina, e per la prima ...