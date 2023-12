Licenziato per una bestemmia | torna al lavoro La giustizia trionfa grazie anche alla risonanza mediatica

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tutto è bene quel che finisce bene: il lavoratore del call center di Bolognaper l’ormai famosaè stato reintegrato. Con un comunicato, Covisian ha revocato il provvedimento considerato sin dal primo istante dalle sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL sproporzionato e del tutto ingiustificato. Il ritorno in azienda è stato accolto con favore da parte dei sindacati che, in una nota, oltre ad augurare un buon rientro al lavoratore, auspicano il ripristino di un clima di distensione e serenità in azienda e fanno sapere che lo sciopero a oltranza previsto fino a domenica 10 dicembre è stato revocato. Il caso:per unaQualche giorno fa un lavoratore di un call center, nel bel mezzo di un malfunzionamento delle strumentazioni necessarie per svolgere le proprie mansioni, ...