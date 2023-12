L’Europa ci riprova coi fondi russi e gioca la carta tasse

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La suggestione non manca mai. Quando si parla di mettere sul mercato i beni e gli asset sequestrati allaa, fa sempre un certo effetto. Circa 300 miliardi di dollari, miliardo più, miliardo meno, tra riserve della Banca centrale russa detenute all’estero, partecipazioni, conti correnti e molto altro. Sono mesi, non è certo un mistero, che l’Unione europea, studia come monetizzare i beni messi sotto chiave all’indomani dell’invasione dell’Ucraina, ma senza riuscirci. L’idea iniziale era quella vendere più asset possibili, al fine di raggranellare i soldi necessari per dare man forte alla ricostruzione dell’Ucraina. Poi però erano sopraggiunti dei problemi legali, che nei fatti, impedivano la cessione tout court dei beni in questione. E allora ecco che prendeva quota il piano B, ovvero la possibilità di tassare o investire la liquidità sotto chiave, ricavandone poco ...