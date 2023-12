Leucemia linfoblastica acuta | in Italia la terapia Car-T di Gilead

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –Sciences annuncia la rimborsabilità da parte di AIFA di brexucabtagene autoleucel per il trattamento di pazienti adulti di età pari o superiore a 26 anni cona precursori di cellule B recidivante o refrattaria. Brexucabtagene autoleucel (brexu-cel) è unacellulare con recettore antigenico chimerico delle cellule T (Car-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell) che utilizza il sistema immunitario del paziente per combattere alcuni tipi di tumori ematologici. L'autorizzazione si basa sui dati del trial clinico ZUMA-3, studio multicentrico, di fase II, a braccio singolo volto a valutare il profilo di efficacia e sicurezza di brexucabtagene autoleucel nel trattamento della...

