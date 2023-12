L’esercito israeliano ha iniziato a usare l’AI nel 2019

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Esiste una divisione delche, già dal, lavora per integrare le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale all’interno dei processi e delle azioni di guerra. Le attività che compie sono riservate. Per ricostruire la storia dell’utilizzo delesercitoabbiamo messo insieme i racconti di una serie di fonti interpellate non solo dagli autori dell’inchiesta della rivista israelo-palestinese +972 Magazine ma anche un lavoro di approfondimento fatto dal Guardian. Ciò che è certo è che, da quando l’intelligenza artificiale ha cominciato ad essere sfruttata per fare la guerra – integrandola nelle operazioni dell’IDF – il processo di generazione dei bersagli (quello di cui si occupa Habsora, in sostanza) ha subito una repentina accelerazione. Tradotto a livello pratico, ...