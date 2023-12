L’ennesimo fallimento diplomatico della Russia al trentesimo summit Ocse

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si è concluso pochi giorni fa a Skopje, in Macedonia del nord, ilvertice dell’—l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, con l’ufficializzazionenuova presidenza di turno che dal 2024 spetterà a Malta. A catalizzare l’attenzione è stata la partecipazione del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in quella che si è rivelata la prima visita in un Paese NATO dall’inizio del conflitto (a eccezioneTurchia). Una presenza ingombrante che ha creato più di qualche attrito a livello. Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Ucraina hanno infatti disertato l’incontro una volta ufficializzata la presenza. In una dichiarazione congiunta, le tre nazioni baltiche hanno sottolineato che con la presenza di ...