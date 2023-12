L’economia italiana frena ma è in salute

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il direttore dell’ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella afferma che “l’Italia arriva all’attuale rallentamento in ottima”. Secondo la sua analisi la congiuntura peggiora. Prevista una crescita dello 0,8% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024, ma agosto e settembre sono stati il bimestre migliore di tutti i tempi per presenze turistiche, la produzione industriale ha smesso di calare e l’occupazione cresce. “Fatto 100 il Pil reale aggregato nel quarto trimestre 2019, nel terzo trimestre 2023 l’indice vale in Germania 100,3, in Francia 101,7, in Italia 103,3 e anche nel 2024 staremo sopra i livelli pre-pandemia”.