(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Rafael, attaccante del, è reduce da un infortunio che tiene fuori da un mese. La lesione è guarita, ma è in dubbio per Bergamo

Altre News in Rete:

Milan, la certezza è Pulisic. Incognita Leao contro l'Atalanta

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Rafaelhanno evidenziato e lo ha messo nel percorso per il ritorno in campo. Il suo programma, da ieri,... il cui recupero procedee ha messo nel ...

Leao, bene ma non benissimo: punta Newcastle-Milan di Champions League Pianeta Milan

Serie A - Milan, Leao: "A quando il rientro in campo Non devo rischiare. Credo ancora allo Scudetto" Eurosport IT

Leao contro l’Atalanta: il punto della situazione

Le ultime sul rientro di Leao. L'attaccante portoghese è guarito dalla lesione al bicipite femorale. Possibile convocazione contro l'Atalanta ...

Milan, la certezza è Pulisic. Incognita Leao contro l’Atalanta

Via libera dai medici per il portoghese, ma al massimo potrà essere in panchina per la sfida di Bergamo in programma sabato pomeriggio ...