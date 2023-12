Le vie dell’energia portano al Mediterraneo Il rapporto Srm Esl

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Serve catturare un’istantanea dell’intersezione tra geopolitica ed energia per mappare le traiettorie delle scelte europee. Questo l’obiettivo del quinto“Med & Italian Energy Report” di Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, presentato mercoledì al Parlamento europeo dal direttore di Srm Massimo Deandreis e il direttore scientifico di Esl Ettore Bompard. I contenuti hanno fornito la base per una discussione sulla sicurezza geopolitica e la sostenibilità sulla strada della transizione, aperta da Stefano Grassi, capo di gabinetto della Commissaria europea per l’energia Kadri Simson – l’architetto del pacchetto RePowerEU, adottato dal Vecchio continente all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, a sua volta uno degli shock esterni che (assieme al ricatto energetico di Vladimir Putin ai ...