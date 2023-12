“Le scuole diffondano il discorso di Gino Cecchettin e organizzino momenti di riflessione” | la circolare di Valditara

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il ministro dell’Istruzione Giuseppeha diffuso unaper leper suggerire di “organizzaredisulla cultura del rispetto” a partire dalpronunciato daal funerale della figlia, vittima di femminicidio. “Ildi”, si legge, “esprime sentimenti di dolore, speranza e amore, ma risuona anche come un’esemplare lezione di educazione civica rivolta al Paese. Inoltre, sottolinea il ruolo fondamentale e la responsabilità educativa della Scuola, chiamata anch’essa a investire in programmi formativi che insegnino ilrispetto reciproco”. Pertanto, conclude la, “le istituzioni scolastiche partendo ...

