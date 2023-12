Le regole e i costi dell’accordo con l’Albania sui Cpr | «Dieci volte di più rispetto all’Italia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’accordo tra Giorgia Meloni ed Edi Rama per un Cpr in Albania è diventato un disegno di legge. Ma inon sono ancora chiari. Nel testo approvato in consiglio dei ministri infatti si stimano le spese totali in 60 milioni. Ma resta in bianco il fondo per l’attuazione degli oneri restanti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ieri li ha pronosticati in meno di duecento milioni. Mentre sono 19 i milioni che il governo ha stanziato per i nuovi Cpr da costruire in Italia, uno in ogni regione. E saranno 22 mila euro anni il totale deiche lo Stato spenderà per ogni migrante, il 30% in piùa quello che attualmente spende in Italia. Il disegno di legge dovrebbe entrare in vigore entro la primavera del 2024. Ovvero giusto in tempo per le elezioni europee. Il patto Il Corriere della Sera oggi spiega che, come ...