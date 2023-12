Le previsioni meteo per giovedì 7 dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +3°C e +11°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni ovunque. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi sulle regioni nord-occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO Tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare sulle coste Abruzzesi. Nessuna variazione prevista nel corso delle ore pomeridiane. In serata attese ampie aperture su tutti i settori. AL SUD E SULLE ...