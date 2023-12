Le più belle canzoni di Daddy Yankee | Gasolina | Despacito con Luis Fonsi e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Se c’è un nome che ha saputo sdoganare meglio di chiunque altro il genere reggaeton, parliamo per forza di cose di lui: nelledici sonoestati, tanti tormentoni e collaborazioni eccellenti che ancora oggi vengono sparate dai DJ in tutte le piste del mondo.(2004) Questo è il brano che ha fatto conoscereal grande pubblico, diventando una hit mondiale e una pietra miliare del reggaeton. Estratto dall’album Barrio Fino,racconta la passione di una ragazza per le feste, le auto e la musica. Il ritornello è entrato nella storia della musica latina: “A ella le gusta la, dame más”. Impacto (2007) Questo brano fa parte dell’album El ...