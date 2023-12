Le migliori attrazioni non turistiche da scoprire a Roma

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023, una città intrisa di storia millenaria, affascina visitatori da ogni parte d’Italia, e dal mondo, con la sua ricchezza culturale. Oltre alle solite metecome il Colosseo, il Forono e la Fontana di Trevi,ha moltissimo altro da offrire; in questa piccola guida andremo alla scoperta di alcuni deiposti poco turistici danella città eterna. I quartieri autentici La capitale va ben oltre le sue icone ben conosciute; infatti, offre quartieri autentici che svelano la sua anima più genuina. Il Rione Trastevere, con le sue stradine acciottolate e i ristoranti tipici, è un luogo ideale per immergersi e respirare la vera culturana. Testaccio, noto per il mercato di Porta Portese e le ...