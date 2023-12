(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – A Palermo una giornata di incontri tra esperti, giornalisti, avvocati e magistrati per lo studio di nuovi procedimenti contro leormai sempre più tecnologiche. I ritardi nel varare leggi adeguate creano sempre più difficoltà nelle investigazioni da parte degli inquirenti. Criptovalute e Bit-coin rendono sempre più difficile intercettare le ricchezze accumulate dalle organizzazioni criminali. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/-era-.mp4"— [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.

Altre News in Rete:

La Cassazione conferma: i Casamonica sono associazione mafiosa

... ha riconosciuto l'impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia di Roma'... Per una quinta posizione relativa a Griselda Filipi , per la qualestato riconosciuto il 416bis in ...

Le mafie nell'era digitale. Nuove metodologie per sconfiggere l'invisibilità nel web. - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE